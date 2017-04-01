أنقذت وكالة إغاثة أسبانية أكثر من مئتى مهاجر قبالة سواحل ليبيا اليوم السبت، ففى الساعات المبكرة من صباح اليوم رصد أفراد طاقم الإنقاذ على متن سفينة شوفة لوكالة “بروكتيفا اوبن ارمز” قاربين مكتظين بالمهاجرين فى البحر على بعد 22 ميلا بحريا قبالة ساحل صبراتة.

ومعظم المهاجرين من غانا ونيجيريا وبنجلادش وسريلانكا وبينهم 20 امرأة ورضيعا لم يتجاوز عمره أربعة أيام من نيجيريا. وسينقل المهاجرون لميناء فى جزيرة صقلية.

وتقدر منظمة الهجرة الدولية أن نحو 650 مهاجرا لاقوا حتفهم منذ بداية السنة أثناء محاولتهم الوصول لايطاليا من شمال أفريقيا. وشهد السنة الماضى نحو 4700 حالة وفاة فى ظروف مماثلة.

المصدر : مصر ناين