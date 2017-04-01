نظمت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أعدادا من الجولات التفقدية على المستشفيات للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين، وفى إطار الخطه الموضوعة للمرور على المستشفيات بالمحافظة.

وأجرى وكيل المديرية ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، جولة مرورية على مستشفى تلا المركزى، وزاوية الناعورة وصدر شبين الكوم.

وتلاحظ انتظام العمل بالعيادات الخارجية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام وحدات الغسيل الكلوى، وكذلك انتظام وتواجد الأطباء والتمريض فى أماكن عملهم، كما تلاحظ غياب 33 من السنةلين بالمستشفيات الثلاث، وتم تحويلهم إلى الشؤون القانونية.





المصدر : مصر ناين