سيطر التعادل السلبى على مباراة الزمالك وسموحة، بعد مرور ربع ساعة من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حالياً، على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.

بينما بدأ سموحة اللقاء بتشكيل مكون من: “محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، رجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى خط الدفاع، إسلام سرى وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد نبيل مانجا فى خط الفى منتصف ، أحمد تمساح وأحمد حسن مكى فى خط الهجوم”.

جاءت البداية حماسية بين الفريقين، حيث ضغط لاعبو سموحة فى البداية بعد تمريرات بين مدافعى الزمالك فى منتصف ملعبهم، ليسدد لاعبى الفريق السكندرى أول تسديدة لكنها وصلت سهلة ليد محمود جنش حارس الزمالك فى الدقيقة الثانية.

بعد مرور 5 دقائق، حاول الزمالك السيطرة على فى منتصف الملعب بجانب التغلغل فى منتصف دفاع سموحة، إلا أن أول عشر دقائق مرت دون أى خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، لينظم الزمالك أول هجمة فى الدقيقة 12 ومرر أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك عرضية رائعة، لكن استطاع محمد أبو جبل حارس سموحة إبعادها عن منطقة جزاء فريقه.

وفى الدقيقة 13، رد سموحة بتسديدة من أحمد نبيل مانجا لكنها جاءت خارج قائمى وعارضة الزمالك ليسطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة بين الفريقين.

المصدر : مصر ناين