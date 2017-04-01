تشهد كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، الثلاثاء المقبل، إنطلاق فعاليات الدورة الخامسة لصالون الجنوب الدولى، بمشاركة 260 فنانا وفنانة تشكيلية من 32 دولة عربية وأجنبية بجانب مصر، حيث تقام الدورة الجديدة ضمن فعاليات إحتفالات الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017.

ومن جانبه صرح الدكتور صالح عبد المعطى رئيس لجنة التحكيم بالصالون – في بيان صحفي – أن الفعاليات ستكون علي مدار 15 يوماً، وتقام برعاية وزير الثقافة حلمى النمنم، ومحافظ الأقصر محمد بدر، ورئيس كلية جنوب الوادى الدكتور عباس منصور، وتشهد تقديم أعمال تشكيلية متصنف ة تنتمى لمختلف المدارس والتيارات الفنية المنتشرة ببلدان العالم، والتى ستعبر عن رؤية الفنانين المشاركين للقضايا المختلفة التى يشهدها العالم الآن، بجانب إستلهام طبيعة الأقصر ونيلها ومعابدها الفرعونية، فى عشرات الأعمال الفنية التى ستعرض خلال الصالون.

وأضاف الدكتور صالح عبد المعطى، أن الصالون لاقي نجاحاً كبيراً وهو ما أدي إلي إستمراريته للسنة الخامس على التوالى، ويشهد هذا السنة إقبال كبير من قبلى فنانى العالم، على المشاركة الأمر الذي يؤكد علي الأهمية التاريخية والحضارية لمدينة الاقصر بإعتبارها منارة للفنون والعلوم على مر التاريخ، وذلك بما تحمله ىثارها ومعالمها من أصالة وخصوصية فريدة فرضتها فنونها وآثارها الخالدة علي العالم أجمع.

المصدر : مصر ناين