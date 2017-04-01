تمكنت حملة قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس المباحث، ومعاونيه، بحى سخا، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة الكشف الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من ضبط “عمرو .ح.ع” 21 سنة عاطل نقيم بسخا بحوزته 250 جرام هيروين، وسلاح أبيض، و3 آلاف جنيه ومحمول، وميزان حساس، تحرر المحضر 4161 جنايات قسم أول.

كما تمكنت قوات التأمين من ضبط “محمد .ح.م” 25 سنة وشهرته شبانة، وبحوزته 100 جرام هيروين، وسلاح أبيض، ومحمول، و1500 جنيه، تحرر المحضر رقم 4104 جنيات قسم أول كفر الشيخ، وضبط ” أحمد .خ.ا.ا” 22سنة عاطل، مقيم بسخا، وبحوزته 120 جرام هيروين، ومحمول، وسلاح أبيض، و500 جنيه، تحر المحضر 4141 جنايات قسم أول.

كما تمكنت الحملة من ضبط “إبراهيم .ا.ع.ش” 37 سنة، عاطل، مقيم بسخا، بحوزته 80 جرام هيروين، وسلاح أبيض، ومحمول، و1520 جنيه، تحرر المحضر 3739 جنايات قسم أول، وضبط “أحمد .ا.م.ب” 27 سنة عاطل نقيم بسخا وبحوزته 2 كيلو بانجو ومحمول ومبلغ مالى، تحرر المحضر 4871 جنايات قسم أول.

المصدر : مصر ناين