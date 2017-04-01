رحلت الولايات المتحدة طالبا صينيا يدرس فى كلية بولاية أريزونا إلى بلاده، بعدما أدين بالتسلل إلى حمام السيدات بالكلية ، وتصوير مقاطع فيديو لهن داخل الحمام، دون علمهن.





ونشرت صحيفة شانغهايست، الناطقة باللغة الإنجليزية القصة، حيث بدأت عندما شوفت طالبتان الشاب الصينى “شياو يوان”، بينما كان خارجا من حمام السيدات، فى حرم كلية ASU بالولاية، فأمسكن به، وتشككن فى هاتفه الذى بيده بعد أن كان يستميت فى الحفاظ عليه.

وبعد حضور الواجبة، طلبت تفتيش هاتف الطالب، وظهرت أعداد من مقاطع الفيديو لطالبات داخل الحمام تم تصويرهن دون علمهن، وتعرفت الفتاتان على بعض زملائهما بمقاطع الفيديو.

وجهت الواجبة إلى الشاب الصينى تهمة تصوير أناس دون علمهن بطريقة غير مشروعة، وتم تحويله إلى المحاكمة، ليقرر القاضى ترحيله إلى الصين.

المصدر : مصر ناين