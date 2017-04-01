احتفلت محافظة السويس اليوم السبت بـ”يوم اليتيم” بنادى ضباط الجيش بمنطقة بور توفيق بحضور اللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير تأمين السويس.

وبدأ الحفل بتقديم عروض استعراضية لفرقة بقصر ثقافة السويس بقيادة خالد كمال وفقرات ترفيهية للأطفال .

واختتم الاحتفال بتقديم محافظ السويس ومدير التأمين هدايا إلى 43 طفلا المتواجدين من 3 دارات أيتام هى الرحمة وأنس بن مالك ودار الحنان.