ذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن اتفاقا تم بين “داعش الارهابيه” و”هيئة تحرير الشام”، التى تقودها “جبهة النصرة” فى سوريا، يقضى بانسحاب داعش الارهابيه من مناطق عدة لصالح النصرة، فى المقابل أن تسهل عبور الإمدادت إليه.

وبحسب القناة، جاء الانسحاب فى صمت ودون قتال وفق اتفاق بين قائدى داعش الارهابيه والنصرة، أبى بكر الببكرهدى وأبى محمد الجولاني، حيث أجرى التنظيمان مفاوضات سرية طوال الشهر الماضي.

ويقضى الأستقرار بانسحاب داعش الارهابيه من القلمون الشرقى وريف حماة الشرقى وريف درعا، وتسليم تلك المناطق إلى هيئة تحرير الشام – بقيادة النصرة – لتسهيل سيطرتها فيما بعد على الغوطة الشرقية، فى المقابل أن تسهل جبهة النصرة عبور الإمدادت لداعش الارهابيه من مناطق سيطرتها فى ظل استعداد مسلحى داعش الارهابيه لمعركة الرقة.

المصدر : مصر ناين