نجح أحمد تمساح لاعب فريق سموحة، فى مراوغة ثنائى الزمالك مصطفى قام بفتحى وأحمد توفيق بـ”ترقيصة شوارع” على حدود منطقة جزائهم قبل أن يسددها فى أحضان حارس المرمى محمود جنش، فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

ومازال التعادل السلبى مسيطراً على مباراة الزمالك وسموحة، المقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة.. “محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، رجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى خط الدفاع، إسلام سرى وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد نبيل مانجا فى خط الفى منتصف ، أحمد تمساح وأحمد حسن مكى فى خط الهجوم”.

وتشكيل الزمالك جاء كالتالى.. “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.

المصدر : مصر ناين