شهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم الاحتفال بيوم اليتيم الذى نظمته جمعية فرسان المستقبل بالفيوم بالتعاون مع المجلس الدولي العربى لحقوق الإنسان والتنمية بالفيوم وأُقيم بنادى نقابة المحامين، بحضور أحمد باتع رئيس جمعية فرسان المستقبل وأحمد كمال رئيس المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان والتنمية، وهشام الدش نقيب المحامين بالفيوم ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء الجمعيات الخيرية بالمحافظة.

وقام محافظ الفيوم خلال الاحتفال بتكريم أعداد من الأطفال الأيتام المتفوقين دراسياً بمنحهم شهادات تقدير وهدايا.

وعقب ذلك، شارك محافظ الفيوم في الاحتفال الذي نظمته جمعية الأورمان بيوم اليتيم في الحديقة الدولية ، بحضور إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ربيع عبد الجليل رئيس جمعية الأورومان بالفيوم.

وتضمن الاحتفال أعداداً من الفقرات الفنية والاستعراضات بمشاركة أعداد من العرائس الأيتام و1500 طفل ، بالإضافة إلى 40 جمعية خيرية يشبه ون قرى ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم ، فى بيان له اليوم ، أن الاحتفال بيوم اليتيم من كل سنة يشبه تجسيداً لمعاني الوفاء والتكافل الاجتماعي ، لأنه يُدخل البهجة على قلوب الجميع خاصة الأطفال الصغار، مشيداً بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في هذه الفعاليات التى تسهم فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء وترسم البمسة على وجوه الأُسر الأولى بالرعاية.

وفي ختام الاحتفال، قام المحافظ بتكريم العرائس المشاركين فى الاحتفال وتسليم 16 عروساً من اليتامى شيكات بمبلغ 7 آلاف جنيه لكل منهن مساهمة فى تلبية متطلبات الزواج ، كما قام بتكريم 10 من الأمهات المثاليات و10 من المتفوقين والمتفوقات دراسياً و10 من حفظة القرآن الكريم و6 من أبطال الفيوم المعاقين الفائزين بالعديد من البطولات الدولية وعلى مستوى الجمهورية فى أعداد من الألعاب الفردية والجماعية.

المصدر : مصر ناين