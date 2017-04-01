خرجت عربة ترام الإسكندرية، عن القضبان وتسببت فى تعطل حركة الترام قرابة الساعة، بمنطقة الرمل بالإسكندرية.

ودفعت هيئة النقل السنة بالمحافظة بمعداتها وفنى الخدمة، وذلك لإعادة العربة المتضررة إلى القضبان من جديد، وسرعة رجوع حركة ترام الرمل إلى طبيعتها عقب توقفها جراء الواقعة.

كان اللواء مصطفى النمر، مدير تأمين الاسكندرية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم واجبة الرمل أول، بخروج عربية ترام بمنطقة بوكلى دون حدوث إصابات، مما تسبب فى توقف حركة المرور.

على الفور انقل ضباط إدارة الحماية المدنية، وتم رفع العربة بعد فصل التيار الكهربائى، وتسير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.