نظمت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، حفل الأم المثالية بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية،إحتفالًا بالسيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميًا بـ”سيدة الكرم”.

قام الأنبا مكاريوس الأسقف السنة للمنيا، أثناء الحفل بتسليم “سيدة الكرم” شهادة تقدير من المطرانية، كما سلمها التكريم الذي خصصته لها المفوضية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة.

واصدر مصدر كنسي، أن تكريم المطرانية للسيدة سعاد ثابت كأم مثالية عن قريتها.

يذكر أن غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، كانت قد قررت قبل نحو شهر، بإحالة المتهمين في واقعة تجريد سعاد ثابت عبد الله، المجني عليها في أحداث فتنة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، للمحاكمة الالان ة أمام الجنايات، وقبول التظلم المقدم شكلًا بإعادة محاكمة المتهمين إسحاق أحمد ونجليه عبد المنعم، ونظير، بإعادة التحقيق معهم في واقعتي هتك العرض واستعراض القوة.





المصدر : مصر ناين