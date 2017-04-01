دارت معارك بين القوات العراقية ومقاتلى تنظيم داعش الارهابيه بحى باب الجديد فى شمال غرب الموصل اليوم السبت، مع استمرار القتال على أطراف المدينة القديمة.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على معظم أنحاء الموصل ثانى أكبر مدينة بالعراق من قبضة التنظيم المتشدد فى عملية كبيرة انطلقت قبل ستة أشهر.

وتتركز المعارك فى حى مكتظ بالسكان فى محيط جامع النورى الذى أعلن منه أبو بكر الببكرهدى زعيم التنظيم دولة خلافة فى مناطق شاسعة من العراق وسوريا فى يوليو 2014.

وفر آلاف السكان من المناطق التى يسيطر عليها التنظيم داخل الموصل أكبر معقل متبق للمتشددين فى العراق. لكن الى أن الأن عشرات الآلاف محاصرين داخل منازل فى فى منتصف القتال والقصف والضربات الجوية مع تقدم القوات العراقية المدعومة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة فى غرب الموصل.

ومع دخول معركة الموصل المناطق المكتظة بالسكان فى غرب الموصل تزداد المخاوف من سقوط قتلى وجرحى مدنيين. وتقول الأمم المتحدة إن مئات المدنيين قتلوا الشهر الماضى ويقول سكان إن متشددى داعش الارهابيه يتخذون من المدنيين دروعا بشرية.

المصدر : مصر ناين