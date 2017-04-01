عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم السبت، اجتماعا مع الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات وذلك بحضور اللواء فرحات السبكى السكرتير السنة وذلك لاستعراض تفعيل بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية والمحافظة والذى تم توقيعه في سبتمبر الماضى بين المحافظة والصندوق لتطوير المناطق غير الامنية والمناطق غير المخططة والعشوائية بحى شرق شبرا الخيمة.

وكذلك مناقشة سبل حل مشكلة المناطق غير الآمنة وغير المخططة بالمحافظة منطقة كما تمت مناقشة خطة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة من خلال تقديم بيان بحصر وتصنيف المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وذلك لكشف سبل حل تلك المشكلة حلا نهائيا.

وأكد عشماوى فى بيان للمحافظة، على اصراره التام على ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية لحل المشكلة من جذورها

وفى سياق أخر، تقرر عمل معرض اسبوعى كل يوم خميس بمراكز شباب مركز ومدينة قليوب، بالقليوبية، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء محمود عشماوى لإقامة معارض منتجات غذائية وملابس وكل ما يلزم الاسرة فى كل مدن المحافظة .

المصدر : مصر ناين