أحرز أحمد حسن مكى، لاعب سموحة، هدف التقدم لفريقه أمام الزمالك فى الدقيقة من 34 عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء هدف مكى بعد مراوغة إسلام جمال ثم سددها من بين أقدام محمود جنش، ليحرز هدفا عالميا فى مرمى الأبيض ويرفض الاحتفال، نظراً لكونه من أبناء القلعة البيضاء.

وجاء تشكيل سموحة.. “محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، رجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى خط الدفاع، إسلام سرى وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد نبيل مانجا فى خط الفى منتصف ، أحمد تمساح وأحمد حسن مكى فى خط الهجوم”.

وتشكيل الزمالك جاء كالتالى.. “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.





المصدر : مصر ناين