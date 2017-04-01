تمكن مفتشو قطاع التأمين السنة بالاشتراك مع ضباط مباحث الدقهلية من ضبط عاطل هارب من عدة أحكام قضائية لدى تردده على عشة ببحيرة المنزلة.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى قضايا “خطف – سرقة بالإكراه – سلاح نارى – سرقة” ولجأ للاختباء داخل إحدى العشش بالمسطح المائى ببحيرة المنزلة ويتردد على ضفاف البحيرة، مستقلا لانش بحرى وبحوزته “بندقية آلية – 220 طلقة آلية – 11 خزينة آلية – موتور بحرى“.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لقطاع التأمين السنة بضبط كل العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحائزى الأسلحة اللهيب ية المشهور عنهم البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين والهاربين من الاحكام الذين يتخذون من بعض العشش بالمسطح المائى ببحيرة المنزلة مكانا للاختباء بها.

المصدر : مصر ناين