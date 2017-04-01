اتفق الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى، على حضور مباراتى الاتحاد السكندرى مع طنطا، وإنبى مع المصرى، فى الاسبوع الـ 23 للدورى، واللتان ستقامان بكره على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويتواجد الجهاز الفنى لمنتخب المحليين، فى الإسكندرية بكره، لعقد اجتماع مع سنةر حسين رئيس لجنة المسابقات، بكره لكشف إمكانية عقد معسكرات المنتخب فى الشهور المقبلة، بعيدا عن معسكرات المنتخب الأول.

ومن المنتظر أن يدخل منتخب المحليين، معسكر أواخر أبريل الجارى، يضم لاعبى القسم الثانى وفرق الشباب مواليد 97، استعدادا لمباراتى المغرب المقرر لهما أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا.

المصدر : مصر ناين