ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين باختطاف شابين وتصويرهما بدون ملابس ل خلافات مالية ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور بلاغا يفيد تعرض شخصين للاحتجاز على يد اثنين من أصدقائهما ل خلافات مالية وتصويرهما بدون ملابس، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات مع المجنى عليهما، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين