زار رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد السنة للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادى، مقر جهاز مكافحة الإرهاب.

والتقى العبادى بحسب بيان صحفى اليوم، السبت، بضباط ومراتب جهاز مكافحة الإرهاب، وأشاد بدورهم فى محاربة الإرهاب وتحقيق الانتصارات على داعش الارهابيه، مؤكدا أن الجهاز أصبح القوة الأولى فى الشرق الأفى منتصف .

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى أن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب لديهم صفتين مختلفتين فى أن واحد لا تتوفر فى أى جيش بالعالم شراسة وقوة فى القتال وإنسانية وعطف على المدنيين.

وشوف العبادى: “إننا لن نحتوى الدواعش ولن نسمح ببقائهم فى العراق”.