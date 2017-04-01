شنت إدارة الطب البيطرى بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لإبادة الكلاب الضالة بشوارع منطقة أرض نوبار بحى غرب شبرا الخيمة، بعد عدة شكاوى من المواطنين بهجوم تلك الكلاب عليهم خاصة أطفالهم .

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن إبادة ٢٢ كلبًا ضالاً وتم رفعها بمعرفة حي غرب شبرا الخيمة وجار المشوفة للقضاء على المتبقى.

وشددت على استمرار مطاردة الكلاب المفترسة بالشوارع حفاظًا على سلامة مواطني المنطقة من الكبار والأطفال وكبار السن.