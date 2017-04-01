ارتفع أعداد ضحايا الانهيارات الارضية التى وقعت فى كولومبيا إلى 23 قتيلا وإصابة 174 آخرين، حسبما أفاد الصليب الأحمر الكولومبى.

واصدر الصليب الاحمر الكولومبى أثر الحادث الذى وقع ليل الجمعة السبت أن إنزلاق التربة “الذى طاول 17 حيا من المدينة أوقع 23 قتيلا و174 جريحا”.

ووقع الحادث نتيجة أمطار غزيرة ضربت المنطقة.

وتحدثت السلطات عن أعداد غير معروف بعد من المفقودين. وكانت الحصيلة السابقة اشارت الى وقوع 16 قتيلا.

ونجمت الإنزلاقات عن ارتفاع منسوب نهر موكوا وثلاثة من روافده.

وأعلن الرئيس خوان مانويل دوس سانتوس انه سيتوجه الى موكوا للاشراف على عمليات الانقاذ فى المنطقة المنكوبة.

وشكلت السلطات مجموعة أزمة تضم مسؤولين محليين ووحدات عسكرية وفرقا من الواجبة والإغاثة لتنظيم أعمال الكشف عن المفقودين وبدء إزالة مئات الأطنان من الركام.

المصدر : مصر ناين