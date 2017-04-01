أحرز أحمد نبيل منجا، لاعب سموحة، الهدف الثانى لفريقه فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 46 من المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليتقدم الفريق الساحلى على الأبيض بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل سموحة.. “محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، رجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى خط الدفاع، إسلام سرى وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد نبيل مانجا فى خط الفى منتصف ، أحمد تمساح وأحمد حسن مكى فى خط الهجوم”.

وتشكيل الزمالك جاء كالتالى.. “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.





المصدر : مصر ناين