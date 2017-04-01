بدأت اللجنة القانونية باتحاد الكرة، فى تجهيز مذكرة للطعن على قرار القضاء الادارى بحل مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، لتقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا تحسبًا لرفض الاستشكال على حكم الحل فى جلسة غدٍ الأحد.

وتنظر غدًا محكمة القضاء الإدارى الاستشكالات الخاصة باتحاد الكرة والتى تتعلق بأزمة حل مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة.. وشهدت الفترة الأخيرة تقديم 4 استشكالات على قضية حل اتحاد الكرة، حيث تقدم مجلس الجبلاية باستشكالين، وهناك استشكال ثالث من المحامى عمر هريدى المرشح السابق لعضوية اتحاد الكرة، واستشكال رابع من هرماس رضوان المرشح السابق لرئاسة الجبلاية.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حكمًا بحل مجلس الجبلاية بناءً على الدعوى المقامة من عمر هريدى، وتطالب بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة، التى أجريت يوم 30 أغسطس الماضى، وأسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة هانى أبو ريدة، واختصمت الدعوى كلاً من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.

المصدر : مصر ناين