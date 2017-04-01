بعد 7 سنوات قرر موقع تويتر التخلى عن الصورة الافتراضية التقليدية التى كانت تظهر فى حال عدم وضع المستخدم لصورته الحقيقة، وقد غيرت الشبكة الاجتماعية الصورة إلى أخرى ظلية محايدة جديدة، فى محاولة لتشجيع المستخدمين على تحميل صورة لأنفسهم.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية فتعد هذه المبادرة هى أيضا بعض من استراتيجية تويتر لمكافحة المضايقات التى زادت على الموقع، حيث كان هناك ارتباط بين الصورة الافتراضية للبيضة والسلوك السلبى.

واصدر موقع تويتر فى بيانه: “على مدى السنوات السبع الماضية، كان كل من ينشئ حسابا على تويتر يبدأ بالصورة الشخصية الافتراضية والتى تبدو على شكل بيضة، وكانت وسيلة للإشارة إلى الطيور التى ترسل جميع تغريدات التى تراها على تويتر، ولكن الآن حان الوقت لشىء جديد، شىء يشجع الناس على تحميل الصور الخاصة بهم لتعزيز المزيد من التعبير الشخصى، جراء ذلك قررنا إدخال صورة الملف الشخصى الافتراضى الجديدة”.

واصدر “برايان هاجرتى”، مدير تصميم المنتجات بالشركة، إن فكرة صورة البيضة أصبحت مرتبطة بالسلوك السلبى والمتحرشين على الموقع، والغرض من وراء الصورة الافتراضية الجديدة أن تصبح عنصرا مؤقتا، إذ يكشف تويتر عن طريقة لتشجيع مستخدميه على إضافة صورة شخصية.

المصدر : مصر ناين