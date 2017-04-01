ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامى”، أن زيارة الأمين السنة للأمم المتحد أنطونيو جوتيرس استهدفت التضامن مع العراق والدعوة لتقديم المزيد من الدعم الدولى ومساندة مشروع المصالحة الوطنية فى مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم (داعش الارهابيه) الإرهابي.



وفيما يتعلق بالعلاقات بين حكومتى ببكرهد وأربيل، أكد جوتيرس ضرورة تعميق التعاون والحوار البناء بين حكومتى ببكرهد وأربيل وحل القضايا المتعلقة بالتأمين وإيرادات النفط والغاز والميزانية والحدود المتنازع عليها ما بين النظام الاتحادية وإقليم كردستان العراق ورجوع النازحين إلى مناطقهم، على أن تكون تلك الخطوات مصحوبة بمشاريع إعادة الاستقرار والإعمار والتأهيل، مبديا استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة فى هذا الصدد.



واصدر ت يونامى – فى بيان صحفى اليوم السبت- “إن زيارة جوتيرس جاءت للتعبير عن التضامن مع الشعب العراقي، الذى يقف فى طليعة المعركة ضد إرهابيى داعش الارهابيه، ولفت جوتيرس أنظار المجتمع الدولى إلى المعاناة الهائلة للنازحين ووجه نداء قويا للحصول على مزيد من المساعدة من المجتمع الدولى لضمان توفير الإغاثة الفورية والسلام المستدام على المدى الطويل لمرحلة ما بعد داعش الارهابيه“.



وأشارت إلى أن جوتيريس التقى خلال يومين من الزيارة، التى اختتمت أمس، المسؤولين فى ببكرهد وأربيل، وناقش معهم الأوضاع الإنسانية القاسية التى لاتزال واحدة من أكبر المشكلات الإنسانية صعوبة وأشدها تعقيدا فى العالم، والتى تضرر منها الملايين، فضلا عن الوضع السياسى والجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية فى فترة ما بعد داعش الارهابيه، ولفت إلى أن زيارته إلى العراق هى (رسالة لإعلان التضامن) وعزز رسالته بزيارة إلى مخيم للنازحين فى “حسن شام”، الذين هربوا من القتال الدائر فى الموصل.

كما التقى فى أربيل مع أمير الطائفة الأيزيدية تحسين سعيد على بيك، الذى ترأس وفدا من الطائفة الأيزيدية التى عانت من فظائع داعش الارهابيه.



وناشد الأمين السنة للأمم المتحدة المجتمع الدولى تقديم دعم إضافى للعراق فى جهود الإغاثة الإنسانية ومن أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، فضلا عن تعزيز المؤسسات الوطنية لتهيئة الظروف الملائمة للمصالحة الوطنية، وخص معاناة النازحين فى الموصل عندما وجه نداءه لمزيد من المساعدة الدولية.



المصدر : مصر ناين