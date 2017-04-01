يخوض فريق الأهلى فى الثامنة مساء الليلة مواجهة مصيرية مع نظيره الداخلية على استاد السلام فى المباراة المؤجلة من الجولة 21 لمسابقة الدورى السنة.

وتتسم مواجهات الناديين بالسخونة والإثارة دومًا، لهذا يرصد “اليوم السابع” أهم المعلومات عن الفريقين قبل صدام الليلة..

1_ 9 مواجهات جمعت الناديين قبل صدام الليلة، فاز الأهلى فى 6 مباريات وفقد 2 وتعادل الفريقين فى مباراة واحدة بهدف لكل فريق موسم 2016.

2_سجل الأهلى 13 هدفًا فى شباك الداخلية بينما تلقت شباكه خمسة أهداف فقط.

3_ الجابونى إيفونا مهاجم الأهلى السابق وعماد متعب هما هدافا الفريق الأحمر فى شباك الداخلية برصيد هدفين فيما لم يسجل أي من لاعبى الداخلية أكثر من هدف فى شباك الأهلى.

4_عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلى الأكثر مشاركة أمام الداخلية برصيد 8 مباريات فيما شارك أحمد فوزى حارس الداخلية فى 6 لقاءات أمام الأحمر.

5_آخر مواجهة جمعت الناديين فى الأول من مارس الماضى ضمن مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأهلى بهدفين فى المقابل هدف

6_بينما كانت آخر مواجهة جمعت الناديين فى الدورى فى 15 أكتوبر الماضى بالدور الأول للمسابقة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

7_ مواجهة أهلاوية وزملكاوية بين الناديين حيث يقود الأهلى حسام البدرى بينما يتولى تدريب الداخلية أشرف قاسم نجم الزمالك السابق.

8_ أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين جاء بقدم أحمد تمساح لاعب الداخلية السابق، عقب 19 دقيقة من انطلاق صافرة لقاء الدور الأول لموسم 2013-2014، والذى احتضنه ملعب القاهرة وانتهى بفوز الداخلية بهدف دون رد.

9_وائل جمعة مدافع الأهلى السابق هو من قص شريط أهداف الفريقين فى نوفمبر 2011.

10_ اختفت نتيجة التعادل السلبى بين الفريقين طيلة مواجهتهما التى كانت سنةرة دائمًا بالأهداف.

المصدر : مصر ناين