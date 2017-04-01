كشف الدولى السابق ياسر عبد الرءوف عن صحة قرار الحكم محمد الحنفى فى ركلة الجزاء التى احتسبها للزمالك أمام سموحة فى الدقيقة 36 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بعدما عرقل محمد أبو جبل حارس سموحة، حسام باولو مهاجم الأبيض.

واصدر عبد الرءوف إن الحكم محمد الحنفى احتسب قرار صحيح بنسبة 100% لأن محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة لعب بإهمال مع حسام باولو مهاجم الزمالك وظهر بوضوح اصطدام قدم أبو جبل بقدم باولو.

وجاء تشكيل سموحة: “محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، رجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى خط الدفاع، إسلام سرى وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد نبيل مانجا فى خط الفى منتصف ، أحمد تمساح وأحمد حسن مكى فى خط الهجوم”.

وتشكيل الزمالك جاء كالتالى: “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.

المصدر : مصر ناين