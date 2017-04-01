8 أشهر قضتها النجمة الكبيرة مديحة يسرى داخل أحد المستشفيات، والى أن الأن ت تخضع فيها للعلاج الى أن الآن، ويتوافد على زيارتها أعداد من الفنانين المقربين للاطمئنان على حالتها من حين لآخر، إذ يصعب نقلها للمنزل لعدم توافر المؤسسات الطبية به.

وقبل يومين زارتها النجمة نبيلة عبيد فى المستشفى، حيث اصدر ت لـ”اليوم السابع”: “مديحة حالتها الصحية فى تحسن تدريجى، لكنها زعلانة وحزينة”، وأرجعت نبيلة عبيد سر حزن مديحة يسرى إلى عدم قدرتها على التحرك من “السرير” والسير على الأرض، ما ترك أثرا حزينا عليها.

مديحة يسرى لها تاريخ فنى حافل يقترب من الـ100 فيلم سينمائى، وتصنف إنتاجها بين الاجتماعى والغنائى والعاطفى، وشاركت فيها مع أغلب النجوم منهم محمد فوزى وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ويوسف وهبى، ورشدى أباظة.

المصدر : مصر ناين