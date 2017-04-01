نظمت كلية العلوم كلية الأزهر، بجنوب سيناء اليوم السبت، ندوة ثقافية بعنوان ( التأمين القومي المصري ) بقاعة كلية العلوم بمركز تمكين المرآة بطور سيناء بحضور الدكتور نصر الدين خضرى عميد كلية العلوم بكلية الأزهر، وحاضر فيها كل من اللواء طلعت العنانى قائد قوات التأمين بجنوب سيناء.

اصدر الدكتور نصر الدين الخضرى فى تصريح خاص، إن الهدف من الندوة هو التعرف على التحديات التى تواجه التأمين القومى المصرى وآليات الحفاظ عليه وتعزيز قيم الانتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على التأمين القومى المصرى.



الدكتور نصر الدين خضرى واللواء طلعت العنانى

أعضاء هيئة التدريس بكلية الأزهر بجنوب سيناء

طالبات الكلية أثناء الندوة

المصدر : مصر ناين