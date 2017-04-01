قررت نيابة مركز الوقف، اليوم السبت، تجديد حبس مجند وفتاة لتورطها في قضية قتل الطفلة أسماء قناوي، بقرية القلمينا الشوفة لمركز الوقف، شمالي قنا، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعى لها التجديد في الميعاد القانوني.

وكانت المؤسسات التأمينية بمركز واجبة الوقف، برئاسة العقيد أيمن الروبي، رئيس فرع الكشف الجنائي، ألقت القبض على “فاطمة.ا.ا” 17 سنةًا، و”محمود.م”، 21 سنةًا، مجند، لاتهامهما باستدراج الطفلة أسماء محمد قناوي (8 أعوام)، بغرض سرقة “حلق ذهب”.

يذكرأن مؤسسات التأمين كشفت غموض العثور على جثة الطفلة أسماء محمد قناوي، مقتولة داخل جوال أعلى سطح منزل بقرية القلمينا الشوفة لمركز الوقف، شمالي قنا، بعد تغيبها عن منزلها قرابة 10 أيام.

المصدر : مصر ناين