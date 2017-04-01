تمكن ضباط مباحث مركز السنبلاوين من كشف لغز سرقة سيارة من مندوب مبيعات، بعد أن افتعل المندوب الواقعة بسرقة السيارة بالإكراه على يد اثنين مسلحين لابتزاز صاحب العمل وإعادة السيارة فى المقابل مبلغ مادى.

كان اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مأمور مركز واجبة السنبلاوين من مدحت ف. م. ع. 32 سنة مندوب مبيعات، و وليد ط. ج. ا. 29 سنة سائق بذات الشركة، ويقيمان قرية ” المقاطعة ” دائرة المركز، بأنه أثناء استقلالهما السيارة رقم ” 64514 نقل كفر الشيخ ” ماركة شيفرولية بيضاء اللون موديل 2010، قيادة الثانى وحال سيرهما على الطريق الرابط بين قريتى ” شبرا سندى والمقاطعة ” فوجئا بثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين قاموا باعتراض طريقهما، وتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء ثم استولوا على السيارة وفروا هاربين.

وعلى الفور أمر العميد محمد الشرباصى رئيس المباحث الجنائية بتشكيل فريــق كشف من ضباط فرع البحــث الجنائى بفرقة جنوب الدقهليــة وضباط وحدة مباحــث المركز.

حيث دلت تحريات الرائد أبو العزم قام بفتحى رئيس المباحث على أن سائق السيارة “قام بافتعال الواقعة حيث اتفق مع كل من كريم م. ع. ع. 30 سنة عاطل، ومقيم منطقة ” دقادوس ” دائرة قسم ميت غمر، والمدرج جنائياً تحت رقم 1511/4، والسابق اتهامه فى ” 4 ” قضايا ( مخدرات، سلاح أبيض ) آخرها القضية رقم 104/2012 جنايات مركز السنبلاوين ” مخدرات”، ومحمود م. م. ع. 30 سنة عاطل، ومقيم قرية ” المقاطعة ” دائرة المركز، والمدرج جنائياً تحت رقم 209/8 والسابق اتهامه فى ” 26 ” قضية ( سرقة، تبديد ) آخرها القضية رقم 7971/2014 جنح مركز السنبلاوين ” تبديد ” وأحمد م. أ. 36 سنة عاطل، ومقيم قرية ” غزالة ” دائرة المركز، والمدرج جنائياً تحت رقم 10038/13، والسابق اتهامه فى ” 12 ” قضايا ( سرقة بالإكراه، سلاح نارى ) آخرها القضية رقم 11763/2016 جنايات مركز السنبلاوين ” سلاح نارى ” على ارتكاب واقعة السرقة ومساومة مالك الشركة على إعادة السيارة فى المقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات، قام الرائد أبو العزم قام بفتحى رئيس مباحث السنبلاوين بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط الأول والثانى وقائد السيارة وبمواجهتهم، بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها.

وبإرشادهم تم ضبط السيارة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة عبارة عن ( سلاح نارى ” بندقية خرطوش تحمل رقم، 1522646 و ” 3 ” طلقات من ذات العيار ” وسلاح أبيض ( سنجة ) والدراجة اللهيب ية كان يستقلها الثانى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5646/2017 جنايات مركز السنبلاوين، وجارى العرض على النيابة السنةة. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.

المصدر : مصر ناين