أقدم مواطن على الانتحار فى الشرقية عّن طريق شنق نفسه، إلا ان صرخات زوجته أنقذته، وتم نقله للمستشفى.

تلقى قسم واجبة أول العاشر من رمضان إشارة من مستشفى الغندور الخاص بالعاشر باستقبال “إبراهيم.ف” 36 سنة سنةل ألوميتال ومقيم المجاورة 32 مصاباً بضيق شديد بالتنفس وتغير فى درجة الوعي ونوبات تشنجية إدعاء شروع فى الانتحار شنقاً، وتم حجزه بقسم العناية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة ولا يمكن استجوابه .

أفاد شقيق المصاب أنه اثناء تواجده بالورشة الخاصة به أسفل سكنهما تنامى إلى سمعه صوت استغاثة زوجة شقيقه فتوجه لاستبيان الأمر، فوجد شقيقه ملقى على الأرض بصالة الشقة ووجد حبلا معلقا بمروحة الصالة فسارع بنقله للمستشفى .

وأضاف أن شقيقه يعانى من اضطرابات نفسية فى الفترة الأخيرة ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الواقعة جنائياً وكلف اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية إدارة الكشف الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3737 إداري القسم لسنة2017.

المصدر : مصر ناين