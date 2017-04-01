قاد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، حملة لازالة التعديات على رافد الطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز الرياض، في إطار المحافظة على الرقعة الزراعية ووقف التعديات عليها ومحاسبة المخالفين ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، ومشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وإلى حرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على أرواح مواطنيها.

اصدر محافظ كفر الشيخ؛ في ظل غلاء سعر الأرض في كفر الشيخ، دون النظر لحق الأجيال القادمة، في الحفاظ على الرقعة الزراعية، فانه تم تكليف الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بحماية الأراضي الزراعية وسرعة التحرك لوقف اى تعديات وإزالتها من المهد، بالتنسيق مع المؤسسات التأمينية، لافتاً انه لا تهاون في محاسبة المقصرين فى أداء عملهم.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات الى أن سطح الأرض، حيث اشرف على إزالة تعديات على مساحة إجمالية 9 قراريط بأعداد 4 قرارات إزالة بنطاق مركز الرياض، مؤكداً أن الإزالات ستستمر في الفترة المقبلة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان وسائل الإعلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الأضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية، والتى بدورها تؤدى إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا، معتبراً الأرض الزراعية خط أحمر.

وأظهر محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية التأمين، وواجبة المسطحات المائية، مشدداً على الوحدات المحلية، بالمشوفة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، الى أن لا يعاود المخالفون البناء والتعدى مرة أخرى.



محافظ كفر الشيخ يترأس حملة إزالات

جانب من التعديات على الاراضي الراعية

محافظ كفر الشيخ يشوف ازالة مبنى على الطريق الدول

المصدر : مصر ناين