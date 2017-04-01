فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أيمن صلاح على نظيره الأولمبى بنتيجة 35 /27 فى إطار مباريات الجولة العاشرة بالدور الثانى من دورى المحترفين.

ومن المقرر أن يتوقف دورى محترفى كرة اليد عقب ختام الجولة العاشرة لخوض الأهلى والزمالك مباراة السوبر الأفريقى المقرر لها يوم 12 أبريل المقبل بالمغرب.

وسيتم استئناف مسابقة دورى محترفى كرة اليد بالجولة الحادية عشر يوم 28 أبريل المقبل، بمواجهات بين كل من أصحاب الجياد مع سموحة والزمالك مع هليوبوليس والزهور مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الأهلى والأولمبى مع الحوار و طلائع الجيش مع الجزيرة والشمس مع الطيران.

المصدر : مصر ناين