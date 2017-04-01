بالصور السفير الهندى يتفقد مركز شباب الجزيرة ويخوض مباراة كرة قدم
زار السفير الهندى فى القاهرة “سانجاى بتاتشاريا” مركز شباب الجزيرة، عصر اليوم السبت، لخوض مباراة كرة قدم في ملاعب المركز مع موظفي السفارة الهندية بالقاهرة.
وأوضح السفير الهندي في مصر عن سعادته بإمكانيات مركز الشباب الجزيرة والملاعب التي يحتضنها سواء لكرة القدم أو ملاعب التنس والسلة والطائرة، بالإضافة إلى صالات الألعاب القتالية والجمباز.
سفير الهند في مركز شباب الجزيرة
سفير الهند مع الجالية الهندية
سفير الهند يلعب كرة القدم
سفير الهند
المصدر : مصر ناين
التعليقات