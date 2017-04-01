وأوضح السفير الهندي في مصر عن سعادته بإمكانيات مركز الشباب الجزيرة والملاعب التي يحتضنها سواء لكرة القدم أو ملاعب التنس والسلة والطائرة، بالإضافة إلى صالات الألعاب القتالية والجمباز.