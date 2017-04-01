شهدت مدينة قنا منذ قليل سرقة سيارة للمرة الثانية خلال ساعات، بطريق مجمع المواقف من أعلى كوبرى دندرة ل خلاف بين عائلين.

وأفاد مصدر تأمينى مسئول أن المؤسسات التأمينية تلقت إخطارا من بعض الأهالى بسرقة سيارتين على يد مجهولين تحت تهديد السلاح إحداهما تم سرقتها بالإكراه من مدخل كوبرى دندرة بمدخل مدينة قنا والثانية من طريق مجمع المواقف بالمدينة، وأفادت التحريات الأولية أن تبادل اختطاف السيارات وسرقتها على خلفية خلاف بين عائلتين فيما تجمع أعداد من المواطنين أمام قرية الحجيرات على خلفية الواقعتين وتم تفريقهم.

المصدر : مصر ناين