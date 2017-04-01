قرر أحمد الجوهري، مدير نيابة قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامي السنة الأول لنيابات كفر الشيخ حبس “محمد.س.ا.م” 32 سنة حاصل على دبلوم المدارس الصناعية ومقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية منتحل اسم “أحمد صلاح محمد الملاح” حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بالسنطة، وتزوج من فتاة ونصب على راغبي السفر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية صفة الانتحال والنصب، وحبسه 4 أيام أخرى في قضية ثانية عقب انتهاء حبسه في القضية الأولى مع مراعاة التجديد.

وكانت مباحث قسم أول كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس المباحث ومعاونيه بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال السنةة برئاسة المقدم محمد هاشم، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة الكشف الجنائي ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من إلقاء القبض على” محمد.س.ا.م” 32 سنة حاصل على دبلوم المدارس الصناعية ومقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية انتحل اسم ” أحمد صلاح محمد الملاح ” حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بالسنطة، ونصب على راغبي السفر للخارج واستولى على أموالهم ” مدرسين وعمال ومدوبي مشتريات ” عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي لمكتب الشروق للسفريات، وتزوج من فتاة من كفر الشيخ باسمه المنتحل، وحملت منه بتوأم، وتبين أنه محرر ضده المحاضر أرقام “4145و4042 و3318، و3008 لسنة 2017 جنح قسم أول كفر الشيخ .

تحرر المحضر رقم 3021 جنح قسم أول 2017م ، وبالعرض على النيابة السنةة، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامي السنة الأول لنيابات كفر الشيخ قرر أحمد جوهر مدير النيابة حبس المتهم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين