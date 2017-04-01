أعلنت كلية الدول العربية مساء، اليوم السبت، إلغاء اللقاء الذى كان مقررا عقده بكره الأحد بين الأمين السنة للكلية أحمد أبو الغيط ، ورئيس وزراء اليمن الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وارجعت الكلية العربية أسباب إلغاء اللقاء إلى مغادرة رئيس الوزراء اليمنى القاهره مساء اليوم.

واصدر مصدر يمنى مسؤول لـ”اليوم السابع” إن رئيس وزراء اليمن سيغادر مساء اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض بناء على استدعاء الرئيس اليمنى له.

ولم يوضح المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، سبب هذا الاستدعاء المفاجئ من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لرئيس الوزراء.

المصدر : مصر ناين