يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تعيين حازم إمام عضو المجلس مشرفًا على منتخب المحليين بقيادة هانى رمزى، لتسهيل مهام المنتخب والجهاز الفنى قبل مباراتي المغرب المقرر لهما أغسطس المقبل في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا.

وجاء تفكير المجلس في حازم إمام، نظرًا لأنه قريب من الجهاز الفنى، حيث كان لاعبًا مع هاني رمزى وطارق السعيد وطارق السيد في الزمالك والمنتخبات، وهو ما يجعل هناك صيغة تفاهم كبيرة بينه وبين الجهاز الفنى.

ومن المنتظر أن يدخل منتخب المحليين، معسكرًا أواخر أبريل الجارى، يضم لاعبي القسم الثانى وفرق الشباب مواليد 97 استعدادًا لمباراتي المغرب المقرر لهما أغسطس المقبل، في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا.

المصدر : مصر ناين