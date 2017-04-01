قامت مؤسسات التأمين بقنا بتكثيف التواجد التأمينى وعمل كمائن متحركة لسرعة استعادة السيارتين المسروقتان منذ قليل ل خلافات بين عائلتين بقرية الحجيرات بقنا، قاما على أثر ذلك باختطاف سيارتين الأولى من أعلى كوبرى دندرة والثانية بجوار موقف السيارات بقنا.

وكان مجهولون استولوا على سيارتين شوفتين لعائلة بقرية الحجيرات، وفروا هاربين.

كان اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، تلقى إخطار بقيام مجهولين بالاستيلاء على سيارتين ميكروباص، وفروا بها هاربين، وأطلقوا عدة أعيرة نارية، وتكثف مؤسسات التأمين من جهودها لكشف ملابسات الحادث.

المصدر : مصر ناين