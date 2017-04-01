سلط موقع “StepFeed” المعنى بالشرق الأفى منتصف والصادر باللغة الإنجليزية، الضوء على إصدار منى حيدر، الناشطة والشاعرة الأمريكية من أصول سورية لأول أغنية “راب” احتفالا بـ”يوم المرأة المسلمة”، والذى تم الاحتفال به لأول مرة فى 27 مارس الماضى.

وغنت حيدر الأغنية وظهرت فى “الفيديو كليب” وهى حامل وترتدى الحجاب، ومعها مجموعة من النساء اللاتى رقص بعضهن وغنى البعض الآخر. وأضاف الموقع أن حيدر أرادت أن تحارب الكراهية بالأغنية، لاسيما فى ظل تنامى مد الإسلاموفوبيا حول العالم.

تقول كلمات الأغنية “الى أن وإن كنت تكرهه، سأظل أرتدى حجابى“.

أثار الفيديو جدلا واسعا بعد نشره، واتهمها كثيرون بأن ما تفعله “حرام”، لأنها تغنى وهى ترتدى الحجاب. وردت منى على ذلك، قائلة على حسابها على “تويتر” “إذا كان الفيديو حرام، لماذا إذا تشوف أشياء حرام؟“.

وأظهر الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التى تتحدى فيها حيدر الصورة النمطية للإسلام، فبعد هجمات باريس الإرهابية، بدأت هى وزوجها سيباستيان روبينز، الذى اعتنق الإسلام فى 2012، مبادرة “أسأل مسلم”، ووضعوا أكشاك صغيرة أمام كلية كامبريدج بولاية ماساتشوستس، للإجابة على أى أسئلة متعلقة بالدين الإسلامى.