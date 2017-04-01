انتقل المستشار مصطفى درويش رئيس نيابة مركز طنطا لموقع تفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب الواجبة بطنطا تم زرعها فى دراجة بخارية أمام المركز، وأجرى معاينة تصويرية لموقع الحادث، ورفع خبراء الأدلة الجنائية البصمات وآثار التفجير.

كما انتقل فريق من النيابة للمستشفى للاستماع لأقوال المصابين حول ظروف وملابسات الواقعة، فى الوقت الذى يقوم فيه ضباط التأمين الوطنى والتأمين السنة والمباحث الجنائى بتشكيل فرق كشف مكبرة لتحديد هوية مرتكبى الواقعة والقبض عليهم.

وانتقل اللواء احمد صقر محافظ الغربية لمستشفى طوارئ كلية طنطا لمشوفة الحالة الصحية لمصابى الحادث تفجير، ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية للمصابين وسرعة إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

ورفعت مستشفى كلية طنطا حالة الطوارئ بين الأطباء والتمريض للتسنةل مع المصابين، فى الوقت الذى يقوم فيه فريق طبى بإجراء عمليات جراحية الان ة لـ4حالات حرجة بين المصابين.

فى الوقت الذى تماثل 4 حالات للشفاء وتم وضعهم تحت الملاحظة لحين اتخاذ قرار بشأنهم، وتم نقل مصابين للمستشفى التعليمى العالمى لاستكمال العلاج.