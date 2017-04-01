عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية وأحمد فتحى أساسيًا
أعلن حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، تشكيل مباراة الفريق التى ستُقام بعد قليل باستاد السلام أمام الداخلية المؤجلة من الجولة الـ21 للدورى السنة.
ويضم التشكيل كلاً من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد قام بفتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل.
خط الفى منتصف : حسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى.
خط الهجوم: عمرو جمال.
وبذلك يشارك أحمد قام بفتحى أساسيًا رغم تردد أنباء حول استبعاده من التشكيل الأساسي على خلفية أزمته الأخيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
المصدر : مصر ناين
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