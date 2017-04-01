أعلن حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، تشكيل مباراة الفريق التى ستُقام بعد قليل باستاد السلام أمام الداخلية المؤجلة من الجولة الـ21 للدورى السنة.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد قام بفتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل.

خط الفى منتصف : حسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى.

خط الهجوم: عمرو جمال.

وبذلك يشارك أحمد قام بفتحى أساسيًا رغم تردد أنباء حول استبعاده من التشكيل الأساسي على خلفية أزمته الأخيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

المصدر : مصر ناين