كشفت استطلاع رأى، أن 9 % من سكان سويسرا مستعدون لتذوق الوجبات الغذائية التى تشمتل على الصراصير وأصناف الجراد وغيرها من الحشرات.

وأظهر استطلاع الرأى الذى أجرته المدرسة العليا المختصة فى العاصمة السويسرية “برن”، أن 9% من السويسريين مُستعدّون لتذوق هذه المواد الغذائية الغنية بالبروتينات، فيما أعلن أكثر من 30% منهم أنهم لم يتخذوا قرارهم بعد، أما البقية – حوالى 60%- فأعلنوا أنهم يرفضون مجرد التفكير فى استهلاكها أصلا.

ويأتى هذا الاستطلاع قبل شهر واحد من دخول القانون الذى يسمح للمحلات التجارية فى سويسرا ببيع الصراصير وأصناف الجراد وغيرها من الحشرات، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. swissinfo“.

وفى 2015، كشفت دراسة أجريت لصالح المفوضية الأوروبية أن الحشرات يمكن أن تكون بديلا للدجاج ولحوم الأبقار والخنازير مغذية وآمنة.

المصدر : مصر ناين