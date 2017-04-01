أعلنت حركة حماس السبت أنها ستسمح للموظفين الأجانب الشوفين للأمم المتحدة والصليب الأحمر بدخول قطاع غزة والخروج منه، رغم قرارها بإقفال المعبر الأساسى مع اسرائيل جزئيا.

واصدر المتحدث باسم وزارة الداخلية فى القطاع الذى تسيطر عليه الحركة “تقديرا لضرورات الحاجة الإنسانية فى غزة، قررت وزارة الداخلية السماح للموظفين الأجانب الشوفين للأمم المتحدة والصليب الأحمر بحرية الحركة فى دخول قطاع غزة ومغادرته إعتبارا من أمس الجمعة”.

وأضاف المتحدث فى بيان “وفى حال وجود حالات إنسانية بحاجة الان ة للسفر لا تنطبق عليها المعايير، يتم دراستها لدى الجهات المختصة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

وأكد البيان أيضا أن “الإجراءات المتخذة على حاجز بيت حانون هى إجراءات مؤقتة تفرضها الضرورة التأمينية”.

ويتعرض قطاع غزة منذ نحو عشر سنوات لحصار برى وبحرى وجوى تفرضه اسرائيل، وبات ثلثا سكان القطاع البالغين نحو مليونى نسمة بحاجة لمساعدات انسانية للبقاء.

وأقفلت حركة حماس الأحد الماضى معبر بيت حانون المعبر الأساسى بين الكيان الصهيونى والقطاع بعد يومين من إغتيال أحد قادتها العسكريين.

ومنع سنةلون أجانب من مغادرة القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أفاد مصدر ينشط فى المجال الانسانى.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن عشرات المرضى الفلسطينيين لم يتمكنوا من مشوفة علاجهم فى اسرائيل ل هذه الاجراءات.

ودعا ائتلاف من 133 منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان الخميس حركة حماس إلى قام بفتح المعبر مجددا .

المصدر : مصر ناين