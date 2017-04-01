يعرف الأول من أبريل بأنه يوم الكذب، ويحتفل به العالم من خلال نشر بعض الأكاذيب عن أنفسهم أو أصدقائهم، ومنذ عدة سنوات بدأت شركات التكنولوجيا العملاقة الانضمام للاحتفال بهذا اليوم من خلال نشر مزايا ومؤسسات ليس لها وجود على أرض الواقع من أجل خداع مستخدميها، وفيما يلى نسلط الضوء على أفضل كذبات لشركات التكنولوجيا لهذا السنة.

– جوجل

فى بداية اليوم أعلنت جوجل عن ميزة جديدة تسمح الحيوانات الأليفة شبه القطط والكلاب تصفح الإنترنت والتسلية، كما أطلقت الشركة خلال هذا السنة لعبة Ms. Pac-Man والتى يمكن للمستخدمين ممارستها بكل سهولة على خدمة الخرائط، حيث تأتى اللعبة ببعض الصور المحدثة إضافة إلى مستويات متصنف ة إضافة إلى أعداد من حيل اللعبة المختلفة.



جوجل

– تى موبايل

خدعت شركة الاتصالات الأمريكية تى موبايل مستخدميها بإطلاق رداء جديد يغطى الجسم بالكامل مزود بمجموعة متصنف ة من التكنولوجيات، بما فى ذلك الشحن الحرارى، والنانو، وتتبع اللياقة البدنية.



تى موبايل

– LYFT

كذبة شركة LYFT لتأجير السيارات كانت غريبة من صنف ها، إذ كشفت عن قفاز يمكن من خلاله طلب التاكسى الأجرة بمجرد رفع اليد الأعلى فى الهواء.

– أمازون

كذبة أبريل لشركة أمازون هذا العالم، حملت اسم “بيتليكسا” وهى عبارة عن خدمة جديدة للمساعد الشخصى الخاص بالشركة، والتى تهدف إلى جعله قادرا على فهم أصوات الحيوانات الأليفة الخاص بك.

المصدر : مصر ناين