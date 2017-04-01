فاز سموحة على الزمالك، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، وأحرز هدفى فريق سموحة كلاً من أحمد حسن مكى وأحمد نبيل مانجا.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.

بينما بدأ سموحة اللقاء بتشكيل مكون من: “محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، رجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى خط الدفاع، إسلام سرى وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد نبيل مانجا فى خط الفى منتصف ، أحمد تمساح وأحمد حسن مكى فى خط الهجوم”.

جاءت البداية حماسية بين الفريقين، حيث ضغط لاعبو سموحة فى البداية بعد تمريرات بين مدافعى الزمالك فى منتصف ملعبهم، ليسدد لاعبى الفريق السكندرى أول تسديدة لكنها وصلت سهلة ليد محمود جنش حارس الزمالك فى الدقيقة الثانية.

بعد مرور 5 دقائق، حاول الزمالك السيطرة على فى منتصف الملعب بجانب التغلغل فى منتصف دفاع سموحة، إلا أن أول عشر دقائق مرت دون أى خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، لينظم الزمالك أول هجمة فى الدقيقة 12 ومرر أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك عرضية رائعة، لكن استطاع محمد أبو جبل حارس سموحة إبعادها عن منطقة جزاء فريقه.

وفى الدقيقة 13، رد سموحة بتسديدة من أحمد نبيل مانجا لكنها جاءت خارج قائمى وعارضة الزمالك ليسطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة بين الفريقين ثم كرر محاولاته من العرضيات ولكن هذه المرة من الجبهة اليمنى والتى كاد أن يقابلها ستانلى لكنها وصلت لحارس سموحة.

تراجع لاعبو الزمالك فى فى منتصف ملعبهم ليعطوا لاعبى سموحة فرصة السيطرة على الكرة واحتسب الحكم محمد الحنفى خطأ لصالح الفريق السكندرى فى الدقيقة 17، ليشكل لاعبى سموحة الخطورة منها قبل أن يبعدها إسلام جمال مدافع الزمالك بالرأس قبل أن يقابلها أحمد تمساح لينقذها محمود جنش حارس الزمالك.

واصل سموحة ضغطه على الزمالك ليحصل الفريق السكندرى على ركلة ركنية نفذها تمساح وأبعدها محمود جنش وفى الدقيقة 24 سدد أحمد حسن مكى مهاجم سموحة كرة خطيرة على مرمى الزمالك لكنها علت عارضة الزمالك ثم حصل محمود عبد العزيز لاعب سموحة على أول إنذار أصفر فى اللقاء.

استطاع أحمد حسن مكي مهاجم سموحة، تسجيل الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 33 بعدما راوغ إسلام جمال مدافع الزمالك وسدد الكرة لتمر بين قدمى محمود جنش حارس الفريق الأبيض وتسكن الشباك البيضاء، ورفض اللاعب الاحتفال بالهدف خاصة أنه فى فريقه السابق.

فى الدقيقة 35، احتسب محمد الحنفى حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعى عرقلة حسام باولو ليتقدم مصطفى قام بفتحى ويسدد الكرة وتصدى لها محمد أبو جبل حارس سموحة ليحرم الفريق الأبيض من إدراك التعادل.

وفى الدقيقة 46، أستطاع أحمد نبيل مانجا لاعب فى منتصف سموحة، تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثانى بعد تسديدة لكرة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمحمود جنش حارس مرمى الزمالك.

مع بداية الشوط الثانى، حاول مصطفى قام بفتحى صانع ألعاب الزمالك، تقليص الفارق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 49 لكنها مرت بجوار مرمى أبو جبل، واصل الزمالك محاولاته وتوغل باولو فى منتصف دفاع سموحة ومررها لمصطفى قام بفتحى لكن قطعها دفاعات الفريق السكندرى.

واصل الزمالك محاولاته المستمرة من خلال تحركات الثنائى مصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى لكن دون جدوى ليدفع محمد حلمى المدير الفنى للفريق بمحمد إبراهيم على حساب النيجيرى معروف يوسف لزيادة القوة الهجومية فى الدقيقة 53 ثم اعتمد لاعبى الفريق الأبيض على الكرات الطولية دون جدوى.

فى الدقيقة 59، أجرى محمد حلمى التبديل الثانى للزمالك بنزول أحمد رفعت على حساب مصطفى قام بفتحى بينما دفع مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة، بأحمد حمص على حساب أحمد تمساح، ليستمر تقدم الفريق السكندرى بهدفين دون رد ودفع مؤمن سليمان بحسام حسن بدلاً من أحمد حسن مكى.

فى الدقيقة 61، أشهر الحكم إنذار أصفر لإسلام جمال مدافع الزمالك، ثم حصل لاعبى الفريق الأبيض على الكرة ليتم تمريرها طولية إلى حسام باولو من فى منتصف ملعب سموحة إلا أن الحكم احتسب تسلل على اللاعب.

دفع محمد حلمى بآخر أوراقه فى الدقيقة 64، حيث أشرك باسم مرسى مهاجم الفريق الأبيض بدلاً من أيمن حفنى وواصل الزمالك محاولاته لتقليص الفارق لكن دون خطورة حقيقة على مرمى سموحة.

فى الدقيقة 70، سدد باسم مرسى مهاجم الزمالك، كرة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من ستانلى لكنها مرت بجوار مرمى أبو جبل فى منتصف تراجع دفاعى لسموحة ومحاولات من لاعبى الزمالك لتقليص الفارق.

واصل لاعبى الزمالك، للمحاولات من خلال الكرات الطولية ولكن افتقد لاعبى الفريق الأبيض للمسة الأخيرة فى منتصف محاولات من فريق سموحة لتهدئة إيقاع الملعب والحفاظ على التقدم بالثنائية النظيفة.

فى الدقيقة 84، ارتكب على جبر مدافع الزمالك، خطأ ارجاع الكرة برأسية لجنش كادت أن تشكل خطورة على مرماه ولكنها خرجت إلى ركنية، وفى الدقيقة 86 كاد أن يخطف سموحة الهدف الثالث بعد انفراد حسام حسن بمحمود جنش إلا أن لاعب سموحة مررها لزميله إسلام محارب ليبعدها حارس الزمالك.

احتسب “الحنفي” حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدل ضائع، لتشهد الدقيقة 93 فرصة خطيرة لسموحة، بعد تمريرة من عمرو المنوفى لأحمص داخل منطقة الجزاء ليسددها من داخل المنطقة ولكنها مرت بجوار قائم الزمالك.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده لـ40 نقطة بينما توقف رصيد الزمالك عند نفس الرصيد من النقاط وتعد تلك الهزيمة الثانية للزمالك بعد الخسارة فى المباراة السابقة من المقاصة.

المصدر : مصر ناين