سافرت اليوم السبت الفرق الكشفية الشوفة لإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بدمياط للمشاركة فى مسابقة التميز الكشفي للطلائع أعضاء الفرق “أشبال – زهرات – كشافة – مرشدات ” بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية خلال الفترة من 1 أبريل والى أن 5 أبريل الجاري تحت إشراف نبيل الباز مدير إدارة الطلائع بالمديرية.

واصدر علاء جاد مدير سنة الشباب والرياضة بدمياط لـ”اليوم السابع” أنه تمت مشوفة تدريبات بعض الأشغال اليدوية والتدريب عليها بمركز التدريب والإبداع لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب مدينة دمياط .

وفى سياق آخر أعلن حسام عبد الغفار مدير سنة التضامن الاجتماعى بدمياط، أنه جارى العمل لتجهيز معرض ديارنا الذى سيقام بالقاهرة بأرض المعارض منتصف أبريل الجارى، بمشاركة جمعية الأسر المنتجة ومراكز التدريب الشوفة لها، وتضم مشغولات وأعمال رواد جمعية الأسر المنتجة، مشيرا إلى أنه جارى تطوير مركز الأسر المنتجة بغيط النصارى.

ومن ناحية أخرى، أشار عبد الغفار إلى أنه تم صرف 102 بطاقة معاق، و12 شهادة تأهيل من مكتب التأهيل الشوف لمديرية التضامن الاجتماعى، وذلك خلال شهر فبراير الماضى.

المصدر : مصر ناين