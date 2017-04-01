سافرت اليوم السبت النجمة لبلبة والفنان القدير يوسف شعبان والفنان وفاروق الفيشاوى إلى لبنان، لتكريمهم فى احتفالية ” al zaman all gamil awards ” بلبنان بكره الأحد 2 أبريل، ومنحهم جائزة التميز والتقدير على مشوارهم الفنى الزاخر بالأعمال المميزة.

الاحتفالية تقام للسنة الرابعة وتنظمها إحدى الجمعيات الأهلية بلبنان، وسيكرم فيها نجوم الفن والوقت الجميل من كل دول الوطن العربى شبه الفنان السورى دريد لحام، وكانت تلك الجمعية المنظمة قد كرمت من قبل الفنانة الراحلة فيروز عن أعمالها التى قدمتها كطفلة مع الفنان أنور وجدى.

يذكر أن الفنانة لبلبة كانت قد كرمت منذ فترة قصيرة فى احتفالية أوسكار قناة المحور، التى جمعت أعدادا كبيرا من نجوم الدراما التليفزيونية والسينما والطرب، وتم تكريمهم بدار الأوبرا المصرية .