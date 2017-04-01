بدأ أعضاء نقابة السنةلين فى مجال نقل البترول بباكستان إضرابا عن العمل احتجاجا على فرض ضريبة مبيعات مرتفعة على الخدمات التى يقدمونها.

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية – فى نشرتها باللغة الانجليزية – عن رئيس النقابة سليمان تارين قوله “إن ضريبة المبيعات على خدمات قطاع نقل البترول وصلت إلى 64 فى المائة حيث يضطرون الى دفع 64 ألف روبية فى المقابل كل 100 ألف روبية يحصلون عليها نظير خدماتهم .

وأضاف ن محطات ضخ الوقود فى كراتشى لديها احتياطى لمدة 4 أيام فقط فيما يبلغ احتياطى المناطق الريفية 6 أيام فقط فى حين يقدر احتياطى محطات الوقود الخاصة 7 أيام فقط .

وأصدرت وزارة البترول الباكستانية تحذيرا من عواقب هذا الإضراب الذى قد يشبه تهديدا خطيرا على احتياطيات البلاد من البترول وطالبت بضرورة تأجيل تحصيل ضرائب المبيعات المشار إليها .

المصدر : مصر ناين